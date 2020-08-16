Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Севилья» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги Европы 16 августа

«Севилья» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги Европы 16 августа
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60, «Севилья» не проиграет за 1.57.

«Если посмотреть на статистику и на те линии, которые дают букмекеры, то мне кажется, что надо ставить на победу «Севильи» или ничью. Здесь не очень высокий коэффициент (1.57), но это верные деньги, как и другой верный коэффициент 1.60 — на низовую игру и тотал меньше 2.5.

«Севилья» — закрытая команда. Чем ближе эта команда будет находиться к очередному финалу Лиги Европы, тем в более прагматичный футбол она будет играть. «МЮ» хоть и выглядит уверенно и непобеждённо, но мне кажется, что стилистически против этой «Севильи» манкунианцы все свои козыри на стол положить не смогут.

Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что «Севилья» выиграет и это будет низовая победа. Всем — удачи, и посмотрим, чем всё закончится».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020