«Севилья» — «МЮ»: прогноз Ильи Казакова на полуфинальный матч Лиги Европы 16 августа

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.60, «Севилья» не проиграет за 1.57.
«Если посмотреть на статистику и на те линии, которые дают букмекеры, то мне кажется, что надо ставить на победу «Севильи» или ничью. Здесь не очень высокий коэффициент (1.57), но это верные деньги, как и другой верный коэффициент 1.60 — на низовую игру и тотал меньше 2.5.
«Севилья» — закрытая команда. Чем ближе эта команда будет находиться к очередному финалу Лиги Европы, тем в более прагматичный футбол она будет играть. «МЮ» хоть и выглядит уверенно и непобеждённо, но мне кажется, что стилистически против этой «Севильи» манкунианцы все свои козыри на стол положить не смогут.
Может быть, я ошибаюсь, но думаю, что «Севилья» выиграет и это будет низовая победа. Всем — удачи, и посмотрим, чем всё закончится».
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