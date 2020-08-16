«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз Дмитрия Симонова на полуфинал Лиги Европы

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «МЮ» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.
«Большинство четвертьфиналов в Лиге чемпионов и Лиге Европы получились богатыми на голы. Но «Севилья» и «МЮ» стали исключениями, пройдя соперников («Вулверхэмптон» и «Копенгаген») благодаря победам со счетом 1:0. Ожидаю, что полуфиналы получатся в основном малорезультативными, и здесь «МЮ» и «Севилья» должны проявить себя во всей красе, сыграв в закрытый, осторожный, аккуратный футбол.
Думаю, в поединке вряд ли будет забито более двух мячей в основное время, а дальше пройдут англичане. Испанский футбол в этом сезоне проиграл всё, что только можно, пережил унижения, и «Севилья» — его последний оплот, причём, возможно, сильнейший (команда Лопетеги в последний раз терпела поражение в феврале). Но «Юнайтед», на мой взгляд, сильнее. Однако не исключаю, что всё может решиться в овертайме или в серии пенальти».
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