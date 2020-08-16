«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Эльвина Керимова на матч 1/2 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/20 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: проход «МЮ» за 1.80.

«Севилья» прошла в четвертьфинале «Вулверхэмптон» и теперь сыграет с одним из главных фаворитов турнира. «МЮ» помучился с «Копенгагеном», но благодаря голу с пенальти в дополнительное время все-таки победил. Решающий мяч забил Бруну Фернандеш. Наличие португальца в составе «МЮ» и хорошая форма всей команды делают англичан фаворитом пары. Фернандеш в равных матчах может делать разницу на поле.



У «МЮ», пожалуй, более сильный состав, и в атаке команда Сульшера смотрится интереснее своего ближайшего соперника. «Севилья» любит играть от обороны и в закрытом футболе часто преуспевает, но в матче с англичанами испанцам будет очень тяжело.



Думаю, что «МЮ», забивший в плей-офф ЛЕ 14 мячей и пропустивший всего 2 (в 5 матчах), выйдет в финал. Мне кажется, команда Лопетеги может не выдержать давления. Мой прогноз — «МЮ» выйдет в следующий раунд с коэффициентом 1.8».