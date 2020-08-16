«Севилья» — «МЮ»: прогноз Александра Вишневского на матч полуфинала Лиги Европы

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: проход «Севильи» за 2.04, победа «Севильи» в один мяч или ничья за 1.88.



«Манкунианцам потребовалось 120 минут, чтобы пройти не самого топового соперника в лице «Копенгагена». Пусть там были три штанги и феноменальная игра датского вратаря, но я смотрел эту игру и «МЮ» меня не впечатлил. Главное, почему я говорю об этой игре, заключается в том, что «Манчестер Юнайтед» провёл на поле 120 минут, а это дополнительная трата сил.



А вот «Севилья» управилась за 90 минут, хотя и играла на сутки позже. В итоге получается примерный баланс по времени подготовки. «Севилья» прошла «Вулверхэмптон» в тяжёлом матче, но мне ещё до этой игры казалось, что «МЮ» — стилистически более удобный соперник для испанского клуба, чем «Вулверхэмптон».



Мне кажется, что «Севилья» хоть и не является фаворитом в этом матче, она имеет довольно хорошие шансы пройти дальше. У севильцев очень слаженная оборона, и вся четвёрка основных защитников в строю. Не очень динамичному «МЮ», у которого довольно примитивная игра, с постоянными навесами, пройти оборону «Севильи» будет сложно. Я думаю, что с давлением «МЮ» «Севилья» справится. Полагаю, в середине поля «Севилья» многое сможет противопоставить физически мощным игрокам «МЮ», и в первую очередь скорость и динамику. Думаю, что «Севилья» имеет шансы победить. Она даже более опытный еврокубковый боец, как ни странно, чем «МЮ». Мне кажется, что в линии «Севилья» немного недооценена. Я поставлю на проход «Севильи» с коэффициентом выше двойки.



И ещё одну ставку я порекомендую: будет либо победа «Севильи» в один мяч, либо ничья. Мне кажется, что шансы на ничью в основное время здесь действительно велики. Полуфинал — психологически сложная стадия. Обычно в полуфиналах бывает мало голов, потому что ощущение одного шага до финала обычно сковывает футболистов. Полуфинальные матчи во всех турнирах, как правило, не очень богаты на голы, тем более когда играет «Севилья», которая показывает не самый зрелищный футбол. Думаю, что велики тут шансы на 0:0 или 1:1 в основное время, а после замен «Севилья» имеет все шансы вырвать победу. У «Севильи» хорошие вратари, и оба хороши в отражении пенальти. Кто бы в итоге ни встал в ворота, у «Севильи» хорошие шансы выйти в финал».