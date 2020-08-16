«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на полуфинал Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.19, «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69.



«Забегая вперёд скажу, что мне хочется в этом матче поставить на ничью по той причине, что здесь, как мне кажется, силы сторон примерно равны. «Юнайтед» — более мощная команда, молодая и быстрая, а «Севилья» лучше контролирует игру, лучше обращается с мячом, в позиционных атаках сильнее и при своих атаках эффективнее.



«Юнайтед» немало создал в игре с «Копенгагеном», но в основное время ни одного мяча не забил. Матёрости пока немного не хватает — всё-таки это команда на вырост. Думаю, что у этой команды Сульшера большое будущее, и свои лучшие матчи она сыграет в следующем сезоне и через сезон.



Что касается «Севильи», то я не буду здесь ставить на того, кто пройдёт в финал, а поставлю только на 90 минут. Мне кажется, что в основное время «Севилья» имеет все шансы не проиграть. Поэтому ещё один вариант — «1Х и тотал меньше 3.5». Думаю, что игра будет осторожной. «Севилья» будет больше владеть мячом, контролировать игру, а «Юнайтед» будет организовывать быстрые контрвыпады. В целом не думаю, что будет очень много голевых моментов.



Если будет дополнительное время, то вполне возможно, что «Юнайтед» будет иметь некоторое преимущество, так как физически эта команда готова чуть лучше и скамейка у них интереснее. Сульшер в каждом матче делает замены, которые усиливают игру, а у «Севильи» с этим дела идут не так хорошо».