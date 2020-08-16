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«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 1/2 финала Лиги Европы

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дмитрия Егорова на матч 1/2 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: победа «МЮ» и тотал больше 2.5 мяча за 4.41.

«Зря принижают «Юнайтед». Если бы сегодня продавались акции футбольных клубов, я бы купил их у Глейзеров, зная, что «МЮ» в следующем сезоне почти всех порвёт. Состав выравнивается, скандалы иссякают, в Сульшера начинают верить как в тренера, покупки, если мы говорим о Санчо, мощно усилят.

Но даже сейчас у «МЮ» есть банда, способная брать ключевые матчи. Особенно у таких играющих команд, как «Севилья». «МЮ», уверен, закроется и начнёт давить на встречных атаках, где после передач Погба и Фернандеша Марсьяль и Рэшфорд точно забьют.

В общем, прогноз прост: «Манчестер» сильнее, «Манчестер» на ходу, и он победит в основное время, а тотал будет меньше 2.5».

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