«Балтика» — «Шинник»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 4-го тура ФНЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 4-го тура ФНЛ «Балтика» — «Шинник».

Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 1.65.

«На мой взгляд, некоторое преимущество в этой игре имеет «Балтика». У команды из Калининграда стабилизировалась игра, состав приличный, правда, забивает пока только один человек — бразильский форвард Аллеф. У «Шинника» есть Александр Побегалов — главный тренер, который умеет выстраивать игру своих подопечных по сопернику. Не знаю, как в итоге сложится, но для меня фаворит — «Балтика».



«Балтика» готова в этом сезоне бороться за верхние строчки, но сомневаюсь, что клуб окажется в итоге на первой или второй позиции. Третье или четвёртое место — ближе к реальности. Всё-таки сейчас вырисовываются пока другие явные фавориты, но «Балтика», вполне вероятно, будет в четвёрке.



Если говорить о «Шиннике», то я не совсем понимаю, чего от него ждать. Меня всегда удивляет, за счёт чего держится ярославский клуб. Тренер из ничего делает «конфетки», правда, без «начинки» получается. Побегалов совершает подвиг за подвигом, он никогда не работает в комфортных условиях, всегда в форс-мажоре.



Много голов ждать не стоит. Есть вероятность, что «Балтика» не пропустит, как и в предыдущих трёх турах».