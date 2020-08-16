«Севилья» — «МЮ»: прогноз Ровшана Аскерова на полуфинальный матч Лиги Европы 16 августа

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «МЮ».



Ставка: обе забьют за 2.00, проход «Севильи» за 2.15.



«Оба клуба уже решили задачу выхода в ЛЧ-2021, поэтому с практической точки зрения трофей им нужен лишь для того, чтобы потешить чувство собственного величия, ну и призовые неплохие забрать. Но тут уже скоро начинаются национальные чемпионаты и Лига чемпионов, поэтому для серьёзных клубов полуфиналы ЛЕ — это, по сути, предсезонка, которой нет.



«Севилья» по привычке может выиграть свой домашний трофей. Андалусцы прекрасно выглядят как в Ла Лиге, так и в Лиге Европы, с февраля команда не проигрывает. Но и Сульшеру было бы приятно получить хоть такой трофей с командой, тем более он вывел «МЮ» на пик.



Это слишком равные соперники, но в англо-испанском противостоянии у «Севильи» в последнее время больше победного опыта. Рискну поставить на «проход «Севильи» и на «обе забьют».