«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Владислава Радимова на полуфинал Лиги Европы

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.63.
«В этой игре много забитых мячей не будет. Жду не больше двух голов, так как обе команды вполне отлаженные, очень хорошо играют в обороне.
Матч будет похож на прошлый поединок «Севильи», где она встречалась с «Вулверхэмптоном». Думаю, увидим примерно такой же сценарий, если не хуже. У «Манчестер Юнайтед» оборона ещё сильнее, чем у «Вулверхэмптона», да и никто не станет раскрываться в предстоящем матче.
«Севилья», мне кажется, выйдет в финал Лиги Европы. Подбор игроков у них мне нравится больше, чем у «МЮ». Считаю команду Лопетеги главным фаворитом этого матча, а победитель этой пары выиграет весь турнир».
- 16 августа 2020
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