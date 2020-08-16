«Севилья» — «МЮ»: прогноз Романа Гутцайта на матч полуфинала Лиги Европы 16 августа

Футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.92.
«Клубы дошли до этой стадии турнира. Это большое событие для «Севильи» и для «Ман Юнайтед», потому что ещё в январе не казалось, что команда Сульшера будет так убедительно выглядеть в концовке этого сезона, в Лигу чемпионов команда попала через чемпионат, но и в Лиге Европы продолжает свой путь после тяжёлого, на удивление лично для меня, матча с «Коппенгагеном».
У «Манчестера» очень хорошая атакующая группа. Это касается и индивидуальных возможностей футболистов, и качества футбола, которое клуб стал демонстрировать после того, как в его составе появился Бруно Фернандеш.
«Севилья» очень часто использует длинные передачи для того, чтобы быстро выходить из обороны в атаку. Я думаю, что Сульшер — тренер, который большую часть своего периода в «Юнайтед» очень внимательно относился к тому, как выстраивать оборону, этот факт будет понимать и постарается с этим что-то сделать. Я не уверен, что «Манчестер» будет прямо прессинговать от и до весь матч.
Думаю, что «Юнайтед» может либо прессингом мешать «Севилье» выходить из обороны в атаку, либо наоборот сыграет чуть глубже для того, чтобы раскрыть дополнительные сильные стороны своих игроков. Решфорд, Марсьяль и другие ребята — очень быстрые. Как вы помните, основную часть этого сезона «Ман Юнайтед» именно с топ-соперниками добивался результата, играя от обороны и пытаясь ловить на контратаках.
Мне не кажется, что эта игра получится сверхрезультативной. Но если говорить о классе исполнителей и о том, что на данный момент происходит в клубах, то небольшим фаворитом для меня всё-таки будет команда Сульшера.
Здесь я дам прогноз на то, что «Манчестер Юнайтед» победит с форой (0). Ничью в основное время я бы тоже не исключал, пусть этот вариант и будет расходом в данном прогнозе".
- 16 августа 2020
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