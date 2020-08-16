«Севилья» — «МЮ»: прогноз Сергея Кривохарченко на полуфинал Лиги Европы

Комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.89.
«И испанцы, и англичане прилично помучились на стадии четвертьфинала, хотя понятно, что и «Вулверхэмптон», и «Копенгаген» — хорошо организованные команды, и мало кто в Европе смог бы обыграть их без всякого труда.
Под вопросом участие в матче Маркуса Рэшфорда, который получил повреждение в конце игры против «Копенгагена». Болельщикам «МЮ», конечно, надо надеяться на его выздоровление: «Севилья» очень хороша в обороне, 7 матчей в Лиге Европы из последних 10 она провела на ноль.
«Севилья» не проигрывает 19 матчей во всех турнирах с февраля этого года. Не пропустила ни разу в последних 5 играх. Вскрывать испанскую оборону «МЮ» будет очень сложно. После паузы, без зрителей, «Севилья» не проиграла «Барселоне» (и не пропустила), спокойно победила «Валенсию» и «Рому». «МЮ» смотрелся менее внушительно: не обыграл проблемный «Тоттенхэм», потерял очки в матчах с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом», обидно проиграл финал кубка Англии. Да и скромный австрийский ЛАСК «МЮ» прошел не без труда.
Именно поэтому мне кажется, что шансы «Севильи» на выход в финал чуть выше. Хотя, что интересно, букмекерские котировки, напротив, в пользу «МЮ». Но я бы не стал делать ставку на чистый исход. Мне больше нравится осторожный комбинированный прогноз. Большого количества забитых мячей, учитывая игру «Севильи» в обороне, похоже, ждать не стоит. Поэтому я выбрал такой вариант: «Севилья „в основное время не проиграет и тотал матча меньше 3.5».
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