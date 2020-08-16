«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на матч 1/2 финала Лиги Европы

Футбольный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/20 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 2.01.
«Этот полуфинал вполне мог бы стать чисто английским, но «Севилья» сумела вырвать победу в четвертьфинале у «Вулверхэмптона» (1:0) в самой концовке, на 88-й минуте, благодаря точному удару Лукаса Окампоса. Однако неизвестно, чем бы всё завершилось, забей Рауль Хименес с одиннадцатиметровой отметки в ворота «Севильи» ещё в первом тайме. К сожалению для англичан и к счастью для испанцев, голкипер андалусийцев спас свою команду от неминуемого гола, обеспечив тем самым «Севилье», как показали события второго тайма, прорыв в полуфинал.
А вот «Юнайтед», в лице португальца Бруну Фернандеша, свой пенальти в игре против датского «Копенгагена» реализовал в самом начале дополнительного времени, и английский клуб, как, собственно, и испанский, сделал предпоследний шаг к финалу Лиги Европы.
Эти команды встречались в еврокубках всего дважды, причём недавно — в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2017/2018, когда «Севилья», сыграв дома вничью (0:0) с «Манчестер Юнайтед», вырвала у него победу на «Олд Траффорд» (2:1), однако в четвертьфинале была остановлена могучей «Баварией».
Судьба предоставляет манкунианцам шанс взять реванш за неудачу двухгодичной давности. Правда, за это время у «Севильи» сменились четыре тренера, и Лопетеги — как раз четвёртый после Монтельи. Ну а Сульшер у «МЮ» — второй, сменив Моуринью.
Кстати, «Севилья» — рекордсмен Лиги Европы, бравшая трофей 5 раз. «Юнайтед» победил в ЛЕ однажды — в 2017–м, как раз после трёх побед андалусийского клуба подряд.
Очень сложно предсказать победителя в этой паре, впрочем, как и в других. В одной игре может произойти всё что угодно. Тем более что «Севилья» не проигрывает 19 матчей подряд с учётом всех евротурниров. Это лучшая беспроигрышная серия «Севильи» за всю 130–летнюю историю клуба. И всё же поставим на голы».
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