«Севилья» — «МЮ»: где будет трансляция, во сколько начало матча
Сегодня, 16 августа, «Севилья» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты отдают минимальное предпочтение манкунианцам: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.08. Успех англичан оценён букмекерами коэффициентом 2.64, ничья представлена с коэффициентом 3.35.
Букмекеры считают, что матч не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.49, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.44. Гол англичан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.
Поставить на проход «Севильи» можно за 2.01, проход «МЮ» оценён в 1.80.
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