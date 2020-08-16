«Спартак-2» — «Акрон»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча ФНЛ
Сегодня, 16 августа, «Спартак-2» примет «Акрон» в матче четвёртого тура Футбольной национальной лиги. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.30, ставки на ничью принимаются за 3.80.
Букмекеры не уверены, что матч «Спартак-2» — «Акрон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81. В обратном случае зайдёт коэффициент 2.00.
Наиболее вероятный счёт матча — 1:1 (6.50) и 1:0 в пользу «Спартака-2» (6.70).
«Спартак-2» — «Акрон». Прогноз: Дьяков, Игнатов, Баду и Нимели порадуют Пилипчука голами
В трёх турах ФНЛ красно-белые забили пять голов.
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