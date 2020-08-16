Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов после завершения матчей 1/4 финала
Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов сезона-2019/2020 перед стартом полуфинальной стадии.
Букмекеры не сомневаются в итоговой победе «Баварии». Ставки на мюнхенцев принимаются с коэффициентом 1.50. В случае успеха немецкого клуба с 1000 рублей можно получить 1500 рублей.
На втором месте находится «ПСЖ», поставить на парижан можно за 3700. Тогда игрок в случае успешного исхода пари игрок с 1000 рублей получит 3700 рублей.
Ниже оценены шансы «РБ Лейпциг»: победа «быков» доступна за коэффициент 11.0. Явным аутсайдером считается «Лион», поставить на триумф французского клуба предлагается за 15.0.
В полуфинале Лиги чемпионов «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией» (19 августа), а «ПСЖ» сразится с «РБ Лейпциг» (18 августа).
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