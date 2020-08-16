«Манчестер Сити» — «Лион»: результат матча ЛЧ, какие коэффициенты и прогнозы сыграли

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1.



На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.



На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.



На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.



Эксперты не верили в успех французов: ставки на победу «Лиона» принимались с коэффицентом 13.0. С 1000 рублей можно было выиграть 13 тыс. Успех «Манчестер Сити» шёл за 1.28.



Букмекеры были уверены, что матч получится результативным: поставить на тотал больше 2.5 мяча можно было за 1.55, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. На голы в исполнении обеих команд давали коэффициент 2.00.