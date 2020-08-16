«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:3: обзор матча Лиги чемпионов, какие ставки и прогнозы зашли

В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» уступил «Лиону». Встреча проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой французской команды со счётом 3:1.



На 25-й минуте нападающий лионцев Максвелл Корне открыл счёт. «Лион» начал атаку подачей Марсала из глубины, Гарсия в подкате помешал Экамби прорваться в штрафную, но Корне подобрал мяч и пробил точно в ближний угол ворот.



На 69-й минуте хавбек «Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. Рахим Стерлинг оценил позицию партнёров в штрафной и покатил мяч в центр, откуда Де Брёйне в касание пробил под дальнюю штангу.



На 80-й минуте Мусса Дембеле вывел «Лион» вперёд. Какере с центра поля отдал передачу вперёд, Дембеле выдержал линию обороны, подхватил мяч и реализовал момент, отправив мяч от ноги вратаря в ворота. Спустя семь минут Дембеле оформил дубль.



Эксперты не верили в успех французов: ставки на победу «Лиона» принимались с коэффициентом 13.0. С 1000 рублей можно было выиграть 13 тыс. рублей. Успех «Манчестер Сити» шёл за 1.28.



Букмекеры были уверены, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно было за 1.55, на тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. На голы в исполнении обеих команд давали коэффициент 2.00.