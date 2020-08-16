«Чайка» — «Крылья Советов»: прогноз и ставка на матч 4-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.25.

«Приход Игоря Осинькина и целого ряда футболистов из «Чертаново» ожидаемо потребовал времени на адаптацию. С составом постепенно разбираются — Тарас Бурлак ушёл в «Арсенал», зато появился лучший бомбардир минувшего сезона ФНЛ Иван Сергеев, который ранее выступал за «Торпедо». Да и первая победа наконец состоялась.



В среду самарцы одолели «СКА-Хабаровск» (2:0), а это весьма крепкий соперник. Самое главное, что сделать это удалось без серьёзных хлопот — уже к 34-й минуте преимущество достигло двух мячей. Пока команда действует неровно, но определённая структура эпизодами уже просматривается. Нет сомнений, что в ходе сезона «Крылья» будут добавлять.



Линия букмекеров выглядит более чем логично. Состав у гостей, разумеется, сильнее, но «Чайка» тоже показывает довольно симпатичный футбол: контроль мяча, мелкий пас, давление. На своём поле она вполне способна удивить, так что брать «П2» за коэффициент меньше двойки смысла нет.



Мы бы выбирали между классической ставкой «обе забьют» за 2.00 и «тотал больше 2 голов» за 1.66. Это две играющие команды, которым есть что доказывать после слабого старта. Они не склонны парковать автобусы, так что моменты наверняка появятся, а там уж зависит от реализации. В принципе, можно даже взять «ТБ 2.5 мяча» за 2.25».