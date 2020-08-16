Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Чайка» — «Крылья Советов»: где будет трансляция онлайн, во сколько покажут

«Чайка» — «Крылья Советов»: где будет трансляция онлайн, во сколько покажут
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 16 августа, «Чайка» и «Крылья Советов» сыграют в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Чайки» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Чайка» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу самарцев (5.80).

«Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз: Комбаров, Зиньковский и Митришев удивят букмекеров
Обе команды стартовали ниже ожиданий и будут полны желания исправиться.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020