«Чайка» — «Крылья Советов»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча ФНЛ

Сегодня, 16 августа, «Чайка» и «Крылья Советов» сыграют в матче четвёртого тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.94. Успех «Чайки» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.



Букмекеры не уверены, что матч «Чайка» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.



Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу самарцев (5.80).

«Чайка» — «Крылья Советов». Прогноз: Комбаров, Зиньковский и Митришев удивят букмекеров Обе команды стартовали ниже ожиданий и будут полны желания исправиться.