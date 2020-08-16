«Севилья» — «Ман Юнайтед»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.00.
«Матч не уступает по вывеске плей-офф Лиги чемпионов. Обе команды с трудом преодолели прошлую стадию. Но там «Севилья» все-таки уложилась в основное время. Окампос снова спас «Севилью». А «МЮ» пришлось играть овертайм с «Копенгагеном». Да, в овертайме множество моментов было у команды Сульшера, но забили лишь раз. И не очень понятно, зачем с датчанами вообще было доводить до дополнительного времени.
Честно говоря, думал поставить на «Севилью», памятуя об успехах в Лиге Европы. Но почти никого не осталось с той поры. Разве что Банега выиграл два титула. Еще Хесус Навас с родной «Севильей» брал два Кубка УЕФА давным-давно, в середине 2000-х. Но ведь и «МЮ» не так давно выигрывал в ЛЕ. И, кстати, тоже состав изменился.
Оттолкнусь от «Севильи». Да, испанская команда старается играть в комбинационный футбол, но при этом, в отличие от многих других испанских команд, не забывает об обороне. Не кидается на соперника, если счёт равный.
Посмотрел коэффициенты. Букмекеры не ждут обилия голов. И я соглашусь. Моя ставка — «тотал меньше 2 мячей с расходом». Один гол может решить все».
- 16 августа 2020
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