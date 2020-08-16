«Севилья» — «МЮ»: прогноз Алексея Андронова на полуфинал Лиги Европы

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» с нулевой форой за 1.77.
«Полуфинал Лиги Европы. Мне кажется, «МЮ» должен быть очень серьезно настроен, тем более что получил заряд как раз настроя, связанный с тем, что соседи из «Ман Сити» опростоволосились в четвертьфинале Лиги чемпионов. У «Юнайтед», мне кажется, лишняя возможность показать, что они возвращаются к статусу большого клуба. Из серии «мы попали в Лигу чемпионов, но можем и улучшить свою ситуацию: если выиграем ЛЕ, попадем в первую корзину в ЛЧ».
«Севилья» — команда неприятная, сильная и очень опытная. Но мне, как и букмекерам, кажется, что «МЮ» — фаворит. Считаю, победа «Юнайтед» с форой (0) за 1,77 — прекрасный вариант. Проиграть «МЮ» не должен точно. Хотя английские клубы много вопросов оставили в этих еврокубках, особенно соседская команда».
- 16 августа 2020
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