Стипе Миочич — Даниэль Кормье: кто победил, какие ставки и прогнозы букмекеров зашли

В Лас-Вегасе состоялся UFC 252, главным событием которого стал титульный бой в тяжелом весе между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. До этого соперники встречались дважды и одержали по одной победе.



Третий поединок продлился всю дистанцию и закончился решением судей после пяти раундов. Миочич единогласно защитил титул: 49-46, 49-46, 48-47.



Эксперты предлагали поставить на Миочича с коэффициентом 1.94. Со ставки в 1000 рублей можно было выиграть 1940 рублей. Успех Кормье шёл за 1.90, а ничья — за 51.0.



При этом букмекеры не ожидали, что поединок получится затяжным. Ставки на тотал больше 3.5 раунда принимались за 2.19, а на тотал меньше 3.5 раунда — за 1.70.



Поставить на то, что бой пройдёт всю дистанцию и дойдёт до решения судей, можно было с коэффициентом 2.70. Тогда ставка в 1000 рублей принесла бы игроку 2700 рублей.

Стипе Миочич — Даниэль Кормье. Прогноз на бой UFC 252: шумное завершение большой трилогии Третий бой Миочича и Кормье рискует оказаться настоящим блокбастером.