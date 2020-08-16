«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Владимира Чаплыгина на матч Лиги Европы

Профессиональный гандикаппер Владимир Чаплыгин дал прогноз на матч Лиги Европы «Севилья» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: тотал больше 40,5 аутов за 1.87.

«В первом из двух полуфинальных матчей встречаются команды из Испании и Англии. Оба чемпионата изучены вдоль и поперёк. Так что никто не мешает взять подробную статистику выступления «Севильи» из Примеры и «Манчестер Юнайтед» из АПЛ и сопоставить показатели команд. Собственно, так я и сделал.



Из множества предложенных ставок моё внимание привлёк вариант с аутами. Букмекерские аналитики установили планку тотала в 40,5 пункта. Мне она кажется заниженной. Судите сами: «Севилья» в домашних матчах в среднем за игру в прошедшем сезоне делала 22,15 аута, а её соперники – 20,26. «Манчестер Юнайтед» в гостях вводил мяч из-за боковой линии 21,94 раза за игру, а его соперники – 21,68. Как ни жонглируй цифрами, но ожидаемый тотал получается больше 40,5.



Единственный момент, который меня пугает, так это проведение матча на нейтральном поле. Всё-таки я использовал статистические данные, характерные для домашних встреч «Севильи» и гостевых «Манчестера Юнайтед». Есть риск, что на чужом для обеих команд стадионе «Рейн Энерги» футболисты не покажут привычный футбол. И тут ничего не поделаешь: изменённые правила проведения турнира такие, какие они есть».