«Айлендерс» — «Вашингтон»: эксперты оценили шансы Овечкина забить Варламову в 3-м матче
16 августа в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало — в 19:00 мск.
Счёт в серии 2-0 в пользу «островитян». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 3.26.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 16 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Гол Александра Овечкина доступен за 1.72 (59%).
«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, тащи! Других вариантов у «столичных» нет
Холтби не выручает, лидеры проваливаются. Единственная надежда «Кэпиталз» — чудеса от Ови.
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