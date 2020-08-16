«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на 3-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 3-й матч серии Кубка Стэнли «Айлендерс» — «Вашингтон».

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Айлендерс» за 1.66.

«Пока именно действия вратарей делают разницу в противостоянии. Конечно, подопечные Тодда Рирдена не показывают ничего особенного и явно уступают себе образца лучших матчей сезона, но «Айлендерс» тоже достаточно ошибаются. По крайней мере по меркам команд Барри Тротца. Назвать их непроходимой машиной нельзя.



Семён Варламов не стоит на голове, но исправно делает свою работу: забирает простые шайбы, не плывёт и не пропускает по несколько голов за пару-тройку минут. Этого достаточно, чтобы постоянно оставаться в деле. А дальше фаворит сам дарит шансы. Тот же Холтби в первом матче мог взять три гола из четырёх, да и во втором действовал далеко не лучшим образом.



Тренерский штаб вполне может рискнуть и выпустить не имеющего опыта Витека Ванечека, чтобы встряхнуть команду. Но при 0-2 в серии это, естественно, крайне опасно. Очевидно, что пока «Кэпиталз» не готовы показывать высочайшую производительность в атаке, а потому единственный шанс зацепиться — действовать максимально строго, избегать ошибок в своей зоне и помогать Холтби изо всех сил.



Букмекеры продолжают считать «Вашингтон» явным фаворитом, а потому 1Х идёт за прекрасный коэффициент 1.88. Можно даже взять 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.33. Вариант попроще — ИТБ 2 шайбы «Айлендерс» за 1.66. Учитывая нестабильность Холтби и постоянные ошибки в обороне, свои два-три гола «островитяне» наверняка наковыряют. А там всё зависит от Овечкина».