«Коламбус» — «Тампа»: прогноз и ставка на 4-й матч серии Кубка Стэнли 17 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Коламбус» — «Тампа».

Ставка: «Тампа» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83.

«Только в третьей игре «Тампа» стала выглядеть примерно так же, как и во второй части регулярного чемпионата. Старт вновь получился тяжелейшим — три удаления к исходу восьмой минуты, 86 секунд пришлось действовать в формате «3 на 5». Нули на табло удалось сохранить, а дальше вопросов уже не возникло.



Подопечные Джона Купера имели солидное преимущество, забросили три шайбы (при должной реализации могли бы рассчитывать на большее). И главное — у Андрея Василевского практически не было работы. За заключительные 40 минут «Блю Джекетс» сообразили всего семь бросков в створ, хотя отставали в счёте с 35-й минуты.



Конечно, без концовки обойтись не удалось. Всё же выжимать максимум из минимума аутсайдер умеет. Они сняли вратаря, пытались оказать давление, но бросков катастрофически не хватало. Подопечные Джона Купера выполнили домашнюю работу: добавили в меньшинстве и не теряли концентрации в обороне.



Если так пойдёт и дальше, зацепиться «Коламбусу» будет сложно. И всё же есть крепкое ощущение, что он последнего слова в этой серии ещё не сказал. Пока же шансы фаворита смотрятся заметно выше. «Молнии» наконец-то доказали высокий потенциал, нащупав необходимый баланс.



Если «мундиры» так и будут создавать моменты в час по чайной ложке, всё будет нормально. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83, а также ИТБ 2.5 шайбы «Тампы» за аккуратный коэффициент 1.66».