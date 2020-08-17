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«Интер» — «Шахтёр»: прогноз и ставка на полуфинальный матч Лиги Европы

«Интер» — «Шахтёр»: прогноз и ставка на полуфинальный матч Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.

«После паузы «Шахтёр» из Донецка показывает выдающуюся результативность. Причём соперники встают у клуба на пути отнюдь не из робкого десятка. В родном чемпионате взят 13-й титул чемпиона Украины с 23-очковым отрывом от ближайших преследователей. В девяти турах после простоя они не потерпели ни одного поражения, отпраздновав семь побед и дважды сыграв вничью. При этом получилось забить аж 21 гол, что в среднем за игру составляет более двух мячей.

В Лиге Европы «горняки» тоже успели пошуметь. В ответном поединке 1/8 финала они растоптали немецкий «Вольфсбург» со счётом 3:0, а в четвертьфинале оставили не у дел швейцарский «Базель» (4:1). Стоит отметить, что в последнем случае украинский клуб забил уже на второй минуте встречи.

При таких раскладах есть смысл ожидать от команд результативного футбола и голов в обе стороны. Можно проверить классический тотал больше 2.5 мяча за приемлемый коэффициент 1.70. Всё же в 11 из последних 15 игр миланского «Интера» такой вариант заходил. А номинальные гости с удовольствием ввяжутся в открытую игру.

Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают уже крепкий коэффициент 1.93. Хотя у миланцев под вопросом участие Алексиса Санчеса, составы у обоих соперников, в целом, находятся в полной боевой готовности».

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Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.
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