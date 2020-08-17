«Аризона» — «Колорадо»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НХЛ «Аризона» — «Колорадо».

Ставка: победа «Колорадо» за 2.16.

«В субботу аутсайдер сумел размочить счёт в серии, одержав трудовую победу со счётом 4:2. Так что тут пока ничего не ясно. Смотреть на итоговый счёт смысла нет, поскольку три шайбы из шести уместились в заключительные 80 секунд: две — в пустые ворота и одна — в формате «6 на 5». В остальное время «Эвеланш» доминировали, вот только Дарси Кемпер поймал кураж и очень много выручал. Достаточно просто взглянуть на статистику бросков (51:23).



Нагрузка сумасшедшая, 50+ бросков по своим воротам в основное время обычно получают только безнадёжные андердоги вроде нынешнего «Детройта». Кемпер справился и заслуженно был признан первой звездой встречи. Удивляет другое: за 180 минут чистого времени соперники сподобились лишь на один гол в большинстве.



Собственно, это была первая шайба в серии. Дальше удаления вроде бы имеются, а вот с реализацией лишнего не клеится. Предпосылок для изменения рисунка игры нет, поскольку «Койотс» банально не имеют ресурсов, чтобы состязаться с соперником в открытом хоккее и скорости. От этого и оттолкнёмся.



ИТБ 33.5 броска «Колорадо» в створ за 2.00 смотрится замечательно. В первом матче их оказалось 40, в третьем — 51. Пробить планку не удалось только во втором поединке (28), однако там четыре раза пришлось действовать в меньшинстве, да и соперник ни разу не вёл в счёте. Шансы на проход кажутся солидными.



Также проверим лобовую победу «Эвеланш» за 2.16. Букмекеры подняли коэффициент, прежде на успех фаворита в основное время предлагали меньше двойки. «Аризона», конечно, очень старается и делает всё возможное, но потенциал команд несравним».