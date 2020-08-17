«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставка «Чемпионата» на полуфинал Лиги чемпионов 18 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».

Ставка: проход «ПСЖ» за 1.41.

«Парижане долгое время исправно проваливались в плей-офф главного клубного турнира Европы. На этот раз они стабильно демонстрируют то, чего не хватало в предыдущие годы. Характер. Обидно проиграли дортмундской «Боруссии» в первом матче 1/8 финала со счётом 1:2? Собрались и отыграли на ноль в родных стенах (2:0).



Пропустили первыми от «Аталанты» в четвертьфинале, долгое время испытывали проблемы с реализацией и горели со счётом 0:1 к 90-й минуте? Забили два гола за оставшееся время и пробились в полуфинал (2:1). Правда, здесь достаточно кадровых проблем, хотя отбывший дисквалификацию Анхель ди Мария готов помочь партнёрам.



И всё же. Фактически подопечные Томаса Тухеля накануне пережили клиническую смерть. А потом восстали из мёртвых. Выброс адреналина и запас уверенности в себе обеспечен. Главное — твёрдо стоять на ногах после случившегося, а не витать в облаках. Всё необходимое для попадания в финал у них есть.



«РБ Лейпциг» чертовски хорош. Он не заметил «Тоттенхэм» в 1/8 финала (1:0 и 3:0), а в четвертьфинале абсолютно по делу высадил мадридский «Атлетико» (2:1). Действительно, превзойти подопечных Диего Симеоне по умолчанию сложно, а уж без перебравшегося в «Челси» Тимо Вернера — и подавно.



У «быков» получилось. Стесняться им теперь абсолютно нечего, сезон в любом случае получится отличным — хорошее выступление в Бундеслиге, полуфинал Лиги чемпионов. РБЛ играет в атаку, использует прессинг и отлично готов физически. То есть если парижане будут валять дурака, наказание последует незамедлительно.



Тем не менее разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, так что вопросов по линии букмекеров нет. Кроме того, «ПСЖ» сыграл в четвертьфинале на сутки раньше. Вряд ли этот фактор станет решающим, но если вдруг дело дойдёт до дополнительного времени, он способен сказаться. Вопросы вызывает только отсутствие Кейлора Наваса, всё же Серхио Рико менее надёжен».