«Интер» — «Шахтёр»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ЛЕ

17 августа «Интер» сыграет с «Шахтёром» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех украинцев оценён букмекерами коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.



Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр Донецк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.



Проход «Интера» идёт за 1.37 (68%), проход «Шахтёра» — за 3.10 (32%).