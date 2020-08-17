«Интер» — «Шахтёр»: где смотреть, кто победит, прогнозы и ставки букмекеров на матч ЛЕ

Сегодня, 17 августа, «Интер» сыграет с «Шахтёром» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех украинцев оценён букмекерами коэффициентом 4.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.15.
Букмекеры считают, что матч плей-офф Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр Донецк» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол украинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.
Проход «Интера» идёт за 1.37 (68%), проход «Шахтёра» — за 3.10 (32%).
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