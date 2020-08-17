«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.96.
«Очень интересная пара, потому что «Шахтёр» заслужил большое уважение своими результатами в последних играх, тем, как он расправлялся с соперниками. Команда не потеряла форму во время паузы между чемпионатами. «Шахтёр» немного изменил тактическую схему, мне кажется, что он сейчас играет даже лучше, чем образца прошлого сезона.
«Интер» такая команда, у которой проблемы в обороне возникают достаточно регулярно, поэтому она и вылетела в Лигу чемпионов, переместившись в Лигу Европы, поэтому, несмотря на то что колоссальным фаворитом противостояния является «Интер», определённые шансы у «Шахтёра» есть. Формула соревнований, которая подразумевает один-единственный матч, она этих шансов даёт достаточно. Жду, что обе команды будут играть вперёд, предвижу, что у «Интера» опять где-то может киксануть оборона. Думаю, что обе забьют в этом матче. Не думаю, что дело дойдёт до овертайма или серии пенальти. Мой выбор – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96», — сказал Андронов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 17 августа 2020
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
08:50
-
08:10
-
07:30
- 16 августа 2020
-
20:45
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00