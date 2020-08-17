«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр» в 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.96.



«Очень интересная пара, потому что «Шахтёр» заслужил большое уважение своими результатами в последних играх, тем, как он расправлялся с соперниками. Команда не потеряла форму во время паузы между чемпионатами. «Шахтёр» немного изменил тактическую схему, мне кажется, что он сейчас играет даже лучше, чем образца прошлого сезона.



«Интер» такая команда, у которой проблемы в обороне возникают достаточно регулярно, поэтому она и вылетела в Лигу чемпионов, переместившись в Лигу Европы, поэтому, несмотря на то что колоссальным фаворитом противостояния является «Интер», определённые шансы у «Шахтёра» есть. Формула соревнований, которая подразумевает один-единственный матч, она этих шансов даёт достаточно. Жду, что обе команды будут играть вперёд, предвижу, что у «Интера» опять где-то может киксануть оборона. Думаю, что обе забьют в этом матче. Не думаю, что дело дойдёт до овертайма или серии пенальти. Мой выбор – обе забьют и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.96», — сказал Андронов.



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