«Интер» — «Шахтёр»: ставка Ильи Казакова на матч 1/2 финала Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Шахтёра» за 4.78.
«Я посмотрел котировки букмекеров. Они дают высокий коэффициент на победу «Шахтёра». Кажется, это тот случай, когда надо брать. «Шахтёр» очень мощный. «Шахтёр» просто в потрясающей форме находится. «Шахтёр» играет весело и легко, несмотря на всю свою основательность.
Про «Интер» так не скажешь. Хотя миланцы в Лиге Европы только побеждают. Очень убедительно команда идёт. Во всех последних матчах здорово смотрелся «Интер».
Понятно, что матч будет верховым. Однако я бы ставил на победу «Шахтёра», который меньше двух мячей в Лиге Европы не забивает. В восхитительной форме находятся «горняки». Они знают, что такое выигрывать еврокубок, пусть это и было достаточно давно», — сказал Казаков.
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