«Каролина» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Каролина» — «Бостон».



Ставка: меньше 6 шайб в матче за 1.63.



«Интересный размен произошёл в этой серии. Основной вратарь «Бостона» Туукка Раск заявил, что ему неинтересен этот формат плей-офф и он соскучился по семье, поэтому взял да уехал из Торонто. Конечно, это жуткое кидалово для всех «Брюинз», но вратари – странные люди. О чём с них спрашивать? Да не о чем.



С другой стороны, в третьем матче в стычке со Здено Харой очень неудачно упал и получил травму молодой форвард Андрей Свечников, на котором держалась атака «Каролины».



В итоге размен пошёл на пользу «Бостону». Ярослав Галак сделал 29 сейвов, а его команда победила (3:1). Ну а когда вернётся Свечников и что с его ногой, мы понятия не имеем.



Но надо заметить, что за «Брюинз» не играет Давид Пастрняк – лучший бомбардир команды, лучший снайпер лиги. Это тоже колоссальная потеря.



Вот поэтому я бы не стал делать ставку на победу «Бостона», который слишком обескровлен. Хотя «Брюинз» в последние два сезона регулярно побеждают «Каролину». Буду верить в кэф 1.63, что в основное время мы увидим тотал меньше 5.5 шайбы. У обеих команд есть проблемы с атакой, а Галак, возможно, будет лучше, чем немотивированный Раск», — сказал Лысенков.



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