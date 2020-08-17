«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Игоря Гамулы на игру 1/2 финала Лиги Европы

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Шахтёра» за 4.76.
«Все четыре команды, которые дошли до полуфинала, становились обладателями Кубка УЕФА, поэтому будет очень интересно. Пары сильные.
«Шахтёр» очень хорошо выглядит. Он здорово разобрался и с «Базелем», и с «Вольфсбургом». Видно, что команда на ходу, на хороших скоростях.
«Интер» всегда славится футболистами высокого уровня, так и сейчас — по составу итальянцы заметно превосходят соперника. Но если «Шахтёр» покажет свою скорость, то думаю, что он победит. Очень хорошо психологически «горняки» сейчас готовы, а «Интер» как-то тяжеловато обыграл «Байер» в четвертьфинале.
Ну а я сделаю прогноз на победу «Шахтёра» с коэффициентом 4.76», — сказал Гамула.
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