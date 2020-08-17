Букмекеры: Еськов и Казарцев не будут работать на матчах РПЛ в сезоне-2020/2021

РФС объявил об отстранении судьи Василия Казарцева после назначения скандального пенальти в матче 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи». Скорее всего, не избежит наказания и Алексей Еськов, который работал на системе VAR в той встрече.



Официально срок, на который отстранили судей, футбольные власти называть не стали, но букмекеры считают, что в этом сезоне ни Казарцев, ни Еськов уже не будут работать. По крайней мере на матчах элитного дивизиона. Поставить на то, что Василий Казарцев не будет судить игры РПЛ в этом сезоне, можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 61% вероятности. Сделать ставку на то, что в сезоне-2020/2021 Казарцеву все же доверят работать хотя бы на одном матче элиты, можно с коэффициентом 2.40 (39%). Такие же коэффициенты букмекеры предлагают и на назначение Еськова.



Встреча «Спартак» — «Сочи» завершилась со счётом 2:2. Сочинцы в той игре получили право на 2 пенальти, один из которых экспертная комиссия признала ошибочно назначенным. После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что клуб снимется с РПЛ, но позднее сделал заявление, что команда продолжит играть в чемпионате России.



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