«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Артура Петросьяна на встречу Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Шахтёр».



Ставка: «Интер» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.72.



«Надо сказать, что букмекеры совсем не уважают донецкий клуб – коэффициент на победу «Интера» уже дошёл до 1.60, притом что «Шахтёр» показал игру чуть ли не самого высокого уровня из всех четвертьфиналистов, забив 7 мячей в последних двух играх.



Не согласен я с котировками, но соглашусь с тем, что «Интер» здесь всё-таки фаворит этого противостояния. Если выбирать одну из этих двух команд, то всё-таки выберу «Интер», но не думаю, что миланскому клубу здесь будет очень легко. Совершенно не удивлюсь, если на протяжении часа игры лучше будет смотреться «Шахтёр», контролировать игру и даже больше угрожать воротам. Но у «Интера» есть преимущество – это более физически крепкая команда. Она действует не так искусно, не так здорово обращается с мячом, как «Шахтёр», но в плане эффективности у «Интера» всё в порядке.



Кроме того, обратил бы внимание на стандарты – у «Шахтёра» есть некоторые проблемы при обороне стандартов, а «Интер» наоборот эффективно действует в этом компоненте. Думаю, что основная угроза для «Шахтёра» будет исходить именно при розыгрыше стандартов.



Совершенно не хочется ставить на победу «Интера» с таким низким коэффициентом. Я бы здесь выбрал то, что в основное время «Интер» не проиграет при тотале меньше 3.5», — сказал Петросьян.



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