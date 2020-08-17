«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Егорова на полуфинальный матч Лиги Европы 17 августа

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Интер» минимум в 2 мяча за 2.96.
«Мне очень нравится «Шахтёр». Когда я смотрю чемпионат Украины, получаю искреннее наслаждение. Всё мелко, всё в пасик, всё во вроде микроскопические, но в свободные зоны, всё красиво, всё со взаимопониманием. Но «Интер» — не весёлый «Вольфсбург» и уж тем более не «Базель».
Господин Конте эти кружева порвёт и сожжёт, а сами итальянцы на качестве забьют сначала один, а потом на встречных атаках ещё парочку. «Шахтёр» ведь не будет мучиться от обороны, не станет закрываться – не по-бразильски это.
Так что прогноз прост: «Интер» победит с форой (-1.5)», — сказал Егоров.
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