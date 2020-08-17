Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Егорова на полуфинальный матч Лиги Европы 17 августа

«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Дмитрия Егорова на полуфинальный матч Лиги Европы 17 августа
Ставки / Прогнозы 0

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Интер» минимум в 2 мяча за 2.96.

«Мне очень нравится «Шахтёр». Когда я смотрю чемпионат Украины, получаю искреннее наслаждение. Всё мелко, всё в пасик, всё во вроде микроскопические, но в свободные зоны, всё красиво, всё со взаимопониманием. Но «Интер» — не весёлый «Вольфсбург» и уж тем более не «Базель».

Господин Конте эти кружева порвёт и сожжёт, а сами итальянцы на качестве забьют сначала один, а потом на встречных атаках ещё парочку. «Шахтёр» ведь не будет мучиться от обороны, не станет закрываться – не по-бразильски это.

Так что прогноз прост: «Интер» победит с форой (-1.5)», — сказал Егоров.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб испортит настроение Конте, Лукаку и Эриксену
Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020