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«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги Европы

«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Александра Аксёнова на встречу Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Интер» — «Шахтёр».

Ставка: обе забьют и минимум 4 мяча в матче за 2.75.

«Встреча «Интера» и «Шахтёра» — не матч, а сказка да ещё с абсолютно непредсказуемым исходом. Пожалуй, именно эти команды в последние недели не только давали результат, но и показывали весьма эффективный футбол. При этом складывается впечатление, что игра чемпиона Украины была даже чуть выразительнее. А потому готов лёгкий статус фаворита закрепить именно за этой командой.

Вспомните, как лихо «горняки» расправились с немецким «Вольфсбургом», переиграв соперника со счётом 3:0. Но особенно ярким получилось представление на следующей стадии, в которой «Шахтёр» был сильнее «Базеля» — 4:1. После таких матчей мне вообще стало казаться, что именно этот клуб — основной фаворит Лиги Европы.

Впрочем, именно такой расклад — это хорошая мотивация для Антонио Конте. По составу «Интер» соперника превосходит. Дело за малым, показать свой лучший футбол. А вот случится это или нет — вопрос. Потому готов поставить на хорошую результативность. Говорить о возможном победителе гораздо труднее. Таким образом, мой прогноз на матч «Интер» — «Шахтёр» — обе забьют и будет больше 3 голов», — сказал Аксёнов.

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«Интер» — «Шахтёр». Прогноз: украинский клуб испортит настроение Конте, Лукаку и Эриксену
Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.
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