Эксперты: Кашшаи не уйдёт в отставку с поста главы российских судей в сезоне-2020/2021

Череда судейских скандалов в РПЛ привела к тому, что многие эксперты призвали главу департамента судейства РФС Виктора Кашшаи уйти в отставку. Сам венгр, похоже, не собирается покидать свой пост.
По оценке букмекеров, Кашшаи не уйдёт в отставку в минувшем сезоне. Поставить на то, что венгр доработает сезон-2020/2021 до конца, можно с коэффициентом 1.50 (это примерно 69% вероятности). Сделать ставку на то, что Кашшаи уйдёт в отставку, можно с коэффициентом 2.40 (31%).
Кашшаи назначили главой судейского департамента РФС 9 января 2020 года, после отставки Александра Егорова.
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