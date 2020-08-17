«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги Европы 17 августа

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».
Ставка: проход «Шахтёра» за 3.40.
«Для меня в этой игре фаворит — «Шахтёр». Не только потому, что команда лихо играет, просто видно, что она готова бороться за титул, за финальную игру. Правда, в финале неизвестно, чем всё обернётся. «Интер», на мой взгляд, сейчас смотрится не очень уверенно.
У украинского клуба очень сильная атака. Атакующая игра — это стиль «Шахтёра». В родном чемпионате стиль очень ярко проявляется, и команда от него не отходит в Лиге Европы. Если сопернику удастся остановить атаку «Шахтёра», то других вариантов игры у него не будет, поскольку всё выстроено через переднюю линию, но всё-таки считаю, что команда Конте не справится с атакующей мощью «Шахтёра». А оборона «Шахтёра» сможет грамотно сыграть против атаки «Интера.
«Интеру» вполне подошло бы, если бы «Шахтёр» играл первым номером, владел бы мячом. Например, «Базель» не пытался бороться за инициативу, но у него не особо получалось контратаковать. Да, у «Базеля» было два момента, но не более, а у «Шахтёра» были ещё возможности отличиться.
«Шахтёру» нужно держать мяч. Когда мяч у клуба, он опасен. Думаю, игра может получиться результативной и мы увидим минимум три забитых мяча», — сказал Непомнящий.
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