«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Романа Павлюченко на матч Лиги Европы 17 августа

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».
Ставка: победа «Интера» за 1.76.
«Интер», завершивший регулярный чемпионат в одном балле от чемпионского титула, сыграет в полуфинале Лиги Европы с донецким «Шахтёром», который творит одну сенсацию за другой. Кто окажется в финале?
Чёрно-синие мощно провели отрезок после карантина и практически догнали «Ювентус» в Серии А. Стоит отметить, что клуб пропустил меньше всех в чемпионате. Удастся ли вновь проявить свои сильные стороны сегодня?
Думаю, что в этой паре у итальянцев прекрасные шансы на проход дальше, всё-таки уровень исполнителей потрясающий. Они способны без проблем взять чемпионскую корону, но для этого нужно обыграть дончан.
«Горняки» окончательно утвердились в статусе сильнейшей СНГ-команды после викторий над «Базелем» (4:1) и «Вольфсбургом» (3:0), где они просто возили своих визави. Хватит ли сил на миланский гранд?
Как бы ни хотелось очередной сенсации, мне кажется, что сказка закончилась и в финале окажется миланский «Интер». Вряд ли украинцы будут играть так долго на высоком уровне. Мой прогноз — победа «Интера» за 1.76», — сказал Павлюченко.
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