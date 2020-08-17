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«Интер» — «Шахтёр»: ставка Александра Мостового на полуфинал Лиги Европы

«Интер» — «Шахтёр»: ставка Александра Мостового на полуфинал Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».

Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 2.14.

«Вот какую пару никто не ожидал увидеть в полуфинале Лиги Европы, так это «Шахтёр» и «Интер». Причём если донецкий клуб носит статус кубкового бойца ещё со времён СССР, то миланский клуб по три раза выигрывал оба главных турнира Европы, при этом за 10 последних лет и близко не подходил к финалу.

Свой путь донецкий клуб прошёл с группового этапа Лиги чемпионов. В плей-офф «горняки» выбили из турнира «Бенфику», «Вольфсбург» и «Базель». Итальянский клуб расправился с «Лудогорцем», причём ещё до карантина, и, уже по новым правилам, выбил «Хетафе» и «Байер».

Оба клуба мне симпатичны, при этом стиль игры у команд абсолютно разный. Я считаю, что оранжево-чёрные, с их быстрыми атакующими хавами и нападающими, способны разорвать любую линию обороны. «Интернационале» силён в индивидуальном плане. Донецку необходимо нейтрализовать Лукаку и Мартинеса, при этом против 3-5-2 Луиш Каштру знает, как сыграть.

Я считаю, что итальянский клуб сегодня не сможет одолеть «кротов» как минимум в основное время, на что и предлагаю заиграть пари», — сказал Мостовой.

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Шанс выйти в финал Лиги Европы всего один, соперники не станут отсиживаться в обороне.
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