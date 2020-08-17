«Интер» — «Шахтёр»: прогноз Максима Калиниченко на матч 1/2 финала Лиги Европы

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Интер» — «Шахтёр».



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.95.



«Во втором полуфинале Лиги Европы встретятся «Интер» и «Шахтёр». Как по мне, это очень интересная пара. Команда, которая меньше всех пропускает в ЛЕ, сыграет с клубом, который почти больше всех забивает.



«Шахтёр» произвёл очень хорошее впечатление в четвертьфинальном матче. Он смог по всем статьям переиграть «Базель» (4:1). До этого он достаточно уверенно прошёл «Бенфику» и «Вольфсбург», доказывая, что может побеждать и много забивать крепким командам из разных стран Европы.



А «Интер» был в ¼ финала достаточно прагматичен. В матче с «Байером» он свою победу смог одержать. Но сделал он это с небольшим отрывом – 2:1. До этого он также скромно обыграл «Хетафе» со счётом 2:0.



Здесь я не думаю, что миланцы, имея таких форвардов, не в состоянии взломать оборону донецкого клуба. Но и «Шахтёр» тоже имеет россыпь бразильских талантов, техничных и прогрессивных игроков. Украинцы тоже, скорее всего, поразят ворота «Интера», — сказал Калиниченко.



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