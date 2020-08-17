«Интер» — «Шахтёр»: фрибет до 15 000 рублей за регистрацию и ставки на матч Лиги Европы!
Сегодня, 17 августа, «Интер» встретится с «Шахтёром» в матче 1/2 финала Лиги Европы. Начало — в 22:00 мск. Самое время зарегистрироваться в БК Bettery и получить фрибет до 15 000 рублей!
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