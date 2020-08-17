Букмекеры обрушили коэффициент на назначение Кумана главным тренером «Барселоны»

«Барселона» после поражения 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Баварии» ожидаемо уволила Кике Сетьена. Кажется, с новым главным тренером каталонцы уже определились. Рональда Кумана заметили в аэропорту Барселоны, а букмекеры обрушили коэффициент на его назначение.



Поставить на то, что следующим тренером «Барселоны» станет Куман, можно с коэффициентом 1.38. Это около 70% вероятности. Ещё несколько дней назад на голландца можно было сделать ставку с коэффициентом 11.00.



По сообщениям испанских СМИ, Куман подпишет контракт на два года. Сейчас специалист работает со сборной Нидерландов, но в его контракте есть пункт об уходе. Ранее Куман уже работал в «Барселоне» с 1998 по 2000 год ассистентом главного тренера. Кроме того в бытность футболистом Куман играл за сине-гранатовых с 1989 по 1995 год.



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