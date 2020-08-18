«Динамо-Брест» — «Астана»: прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов 18 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Динамо-Брест» — «Астана».
Ставка: «Динамо» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74.
В национальном первенстве у Артёма Милевского и компании дела идут паршиво. Ряд футболистов даже сидел на карантине из-за вспышки эпидемии, не имея возможности нормально тренироваться. А потому результаты в последнее время откровенно слабые. Всего одна победа в пяти предыдущих турах. На данный момент южане располагаются на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 29 очков.
Ситуация показательная: букмекеры считают «Динамо» аутсайдером, несмотря на своё поле. Но тут нужно учитывать, что чемпионат Казахстана, прерванный ещё в марте, до сих пор не возобновился. Сперва планировали вернуться 3 августа, однако затем в стране продлили карантин. Пришлось подстраиваться.
Следовательно у брестчан при всех проблемах и слабостях хотя бы будет преимущество в виде игрового ритма, ведь «Астана» уже давно не проводила официальных матчей. Степень физической готовности также вызывает вопросы. Отбегать 90 минут без перепадов после долгого перерыва всегда сложно.
Кроме того, сине-жёлтые — классическая домашняя команда, способная в родных стенах на искусственном газоне задать трёпку любому. А вот на выезде всё не столь радужно. На наш взгляд, аналитики недооценивают хозяев. Состав у «Астаны», пожалуй, покрепче, но разница в тонусе может оказаться важнее.
Потому мы бы отталкивались от хозяев, изменение формата квалификации поднимает их шансы. П1 с нулевой форой за 2.14 выглядит замечательно, 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.74 — тоже неплохо. Альтернативный вариант — ИТБ 1 гола «Динамо-Брест» за 1.78".
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