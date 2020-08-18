«Сочи» — «Рубин»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Рубин».
Ставка: ничья за 3.36.
«Под руководством Слуцкого казанский клуб сильно изменился. Сейчас, несмотря на все казусы, он показывает вполне симпатичный футбол. Не хватает только реализации.
К слову, за 10 последних официальных поединков случилось только три поражения: дважды от «Локо» и один раз от «Спартака». При этом пропущено мячей было не так много — девять. Так что перспективы у сочинцев в предстоящем поединке не такие уж безоблачные.
В то же время под руководством Владимира Федотова «Сочи» тоже демонстрирует крайне нестыдную игру, особенно на своём поле. Клуб из курортного города не проигрывает дома уже шесть матчей кряду. А при таких раскладах ничья за увесистый коэффициент 3.36 смотрится интересно. Соперники плюс-минус равны».
- 18 августа 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
08:50
-
08:30
-
08:10
-
02:10
- 17 августа 2020
-
20:45
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
08:50
-
08:10