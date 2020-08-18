«Сочи» — «Рубин»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.36.

«Под руководством Слуцкого казанский клуб сильно изменился. Сейчас, несмотря на все казусы, он показывает вполне симпатичный футбол. Не хватает только реализации.



К слову, за 10 последних официальных поединков случилось только три поражения: дважды от «Локо» и один раз от «Спартака». При этом пропущено мячей было не так много — девять. Так что перспективы у сочинцев в предстоящем поединке не такие уж безоблачные.



В то же время под руководством Владимира Федотова «Сочи» тоже демонстрирует крайне нестыдную игру, особенно на своём поле. Клуб из курортного города не проигрывает дома уже шесть матчей кряду. А при таких раскладах ничья за увесистый коэффициент 3.36 смотрится интересно. Соперники плюс-минус равны».