«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз и ставка на полуфинал Лиги чемпионов 18 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 2.12.
«РБ Лейпциг» сумел побить «матрасников» даже без лидера атаки Тимо Вернера. Немецкий нападающий согласился досрочно перейти в лондонский «Челси» и соответственно помочь теперь уже не сможет. Вот только РБЛ справляется и без него.
Накануне матча с быстроногими немцами Томас Тухель останется без ключевого полузащитника Марко Верратти и основного голкипера Кейлора Наваса, не раз выручавшего своих соратников. Оба игрока пребывают сейчас в лазарете. Из-за травмы бедра не сможет помочь парижанам и Лейвин Курзава.
Команда Юлиана Нагельсмана на данный момент находится в отличной форме, а потому вполне можно ожидать сюрприза. Мы бы проверили классический 1Х за крепкий коэффициент 2.12. Вариант попроще — П1 с форой (+1) за 1.64.
Также стоит подумать над комбинированной ставкой обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за вполне рабочий коэффициент 1.89. В том, что «ПСЖ» забьёт, сомнений практически нет, всё-таки линия атаки у него мощная. Только вот с обороной теперь не всё гладко, а РБЛ даже без Вернера умеет забивать".
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